Саудовская Аравия хочет принять еще один чемпионат мира по футболу
Страна подаст заявку на проведение женского мундиаля 2035 года
Саудовская Аравия подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года.
Саудиты также стремятся провести в своей стране и женский мундиаль, который состоится в 2035 году. Федерация футбола страны в ближайшее время может отправить официальное письмо в ФИФА с намерением провести женский чемпионат мира. Конкурентом Саудовской Аравии в проведении вышеуказанного турнира может выступить Англия.
Женская сборная Саудовской Аравии была сформирована в 2022 году и пока не участвовала в официальных турнирах.
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