Саудовская Аравия хочет принять еще один чемпионат мира по футболу

Саудовская Аравия подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года.

Саудиты также стремятся провести в своей стране и женский мундиаль, который состоится в 2035 году. Федерация футбола страны в ближайшее время может отправить официальное письмо в ФИФА с намерением провести женский чемпионат мира. Конкурентом Саудовской Аравии в проведении вышеуказанного турнира может выступить Англия.



Женская сборная Саудовской Аравии была сформирована в 2022 году и пока не участвовала в официальных турнирах.