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Чемпионат мира
19 октября 2023, 21:17 |
546
0

Саудовская Аравия хочет принять еще один чемпионат мира по футболу

Страна подаст заявку на проведение женского мундиаля 2035 года

19 октября 2023, 21:17 |
546
0
Саудовская Аравия хочет принять еще один чемпионат мира по футболу
Getty Images/Global Images Ukraine.

Саудовская Аравия подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года.

Саудиты также стремятся провести в своей стране и женский мундиаль, который состоится в 2035 году. Федерация футбола страны в ближайшее время может отправить официальное письмо в ФИФА с намерением провести женский чемпионат мира. Конкурентом Саудовской Аравии в проведении вышеуказанного турнира может выступить Англия.

Женская сборная Саудовской Аравии была сформирована в 2022 году и пока не участвовала в официальных турнирах.

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Источник Goal.com
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