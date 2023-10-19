Александр КОВПАК: «Из грандов только Шахтер ощутимо сдал позиции»

Бывший главный тренер ЛНЗ Александр Ковпак поделился впечатлениями о лидерах чемпионата УПЛ, и рассказал об уровне «Шахтера» и «Динамо».

Еще в прошлом сезоне «Кривбасс» выдал очень хороший финиш сезона, и было заметно, что амбиции этого возрожденного клуба не ограничиваются статусом середняка чемпионата. Ну а «Полесье» еще в первой лиге готовило себя к большим делам. Там и бюджет, и отбор игроков были на уровне лидеров УПЛ. Они сыграны, сбалансированы, а значит, не случайно оказались наверху турнирной таблицы.

Если говорить о грандах, то только «Шахтер» ощутимо сдал позиции. «Динамо» как играло в прошлом году, так и играет, хотя от него почему-то ждут большего. Мы все давно хотели, чтобы в украинском футболе появилась третья сила, которая дала бы бой двум нашим грандам. И такая сила появилась, правда, в лице не одного клуба, а целой группы команд. И это действительно прекрасно», – сказал Ковпак.

Как сообщалось ранее, 23 августа черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку.