По стопам отца. Сын Роналду подписал контракт с Аль-Наср U-13

13-летний сын звезды португальского футбола Криштиану Роналду подписал контракт с юношеской командой саудовского клуба «Аль-Наср» U-13.

Соглашение уже подписано и в ближайшие дни Роналду-младший начнет тренировку с клубом. Он будет носить седьмой номер на спине, как и его отец.

«Мой сын мне сказал, чтобы я подождал несколько лет с завершением карьеры, поскольку он хочет сыграть со мной вместе на поле», – сказал Роналду.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что не ставит перед собой цели играть до 40 лет.