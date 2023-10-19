По стопам отца. Сын Роналду подписал контракт с Аль-Наср U-13
Роналду-младший будет носить легендарный 7-й номер
13-летний сын звезды португальского футбола Криштиану Роналду подписал контракт с юношеской командой саудовского клуба «Аль-Наср» U-13.
Соглашение уже подписано и в ближайшие дни Роналду-младший начнет тренировку с клубом. Он будет носить седьмой номер на спине, как и его отец.
«Мой сын мне сказал, чтобы я подождал несколько лет с завершением карьеры, поскольку он хочет сыграть со мной вместе на поле», – сказал Роналду.
Ранее Криштиану Роналду заявил, что не ставит перед собой цели играть до 40 лет.
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