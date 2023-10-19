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  4. По стопам отца. Сын Роналду подписал контракт с Аль-Наср U-13
Саудовская Аравия
19 октября 2023, 20:14 |
384
1

По стопам отца. Сын Роналду подписал контракт с Аль-Наср U-13

Роналду-младший будет носить легендарный 7-й номер

19 октября 2023, 20:14 |
384
1
По стопам отца. Сын Роналду подписал контракт с Аль-Наср U-13
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду с сыном

13-летний сын звезды португальского футбола Криштиану Роналду подписал контракт с юношеской командой саудовского клуба «Аль-Наср» U-13.

Соглашение уже подписано и в ближайшие дни Роналду-младший начнет тренировку с клубом. Он будет носить седьмой номер на спине, как и его отец.

«Мой сын мне сказал, чтобы я подождал несколько лет с завершением карьеры, поскольку он хочет сыграть со мной вместе на поле», – сказал Роналду.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что не ставит перед собой цели играть до 40 лет.

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Криштиану Роналду-младший Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Gagik
роналду это зирка португальского футбола? может мирового?
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