Муж Свитолиной Монфис вышел в четвертьфинал турнира АТР 250 в Стокгольме
Во 2-м раунде француз обыграл Филипа Мисолича в двух сетах
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 140), который является мужем Элины Свитолиной, вышел в четвертьфинал турнира серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала француз в двух сетах обыграла Филипа Мисолича (Австрия, ATP 181) за 1 час и 15 минут.
АТР 250 Стокгольм. Хард в помещении. 1/8 финала
Филип Мисолич (Австрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 3:6
Это была первая встреча теннисистов.
В четвертьфинале Монфис сыграет против Адриана Маннаринно.
Для Монфиса это будет второй четвертьфинал в 2023 году. В августе Гаэль уступил Яннику Синнеру на этой стадии на Мастерсе в Торонто.
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