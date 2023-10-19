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  4. Муж Свитолиной Монфис вышел в четвертьфинал турнира АТР 250 в Стокгольме
ATP
19 октября 2023, 19:25 |
157
0

Муж Свитолиной Монфис вышел в четвертьфинал турнира АТР 250 в Стокгольме

Во 2-м раунде француз обыграл Филипа Мисолича в двух сетах

19 октября 2023, 19:25 |
157
0
Муж Свитолиной Монфис вышел в четвертьфинал турнира АТР 250 в Стокгольме
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 140), который является мужем Элины Свитолиной, вышел в четвертьфинал турнира серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала француз в двух сетах обыграла Филипа Мисолича (Австрия, ATP 181) за 1 час и 15 минут.

АТР 250 Стокгольм. Хард в помещении. 1/8 финала

Филип Мисолич (Австрия) – Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

В четвертьфинале Монфис сыграет против Адриана Маннаринно.

Для Монфиса это будет второй четвертьфинал в 2023 году. В августе Гаэль уступил Яннику Синнеру на этой стадии на Мастерсе в Торонто.

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Гаэль Монфис ATP Стокгольм
Источник Sport.ua
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