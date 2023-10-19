Александр КУЧЕР: «У меня было предложение, но я отказался»

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал, что уже получал предложения возглавить один из футбольных клубов.

«Пока я дома, имел предложение, но отказался. Нахожусь в творческом отпуске с семьей. Смотрим футбол, читаем, разбираемся. Возможно, если удастся, съездим на стажировку, есть варианты. Понятное дело, в нашей ситуации это непросто, но если будет возможность, постараемся съездить», – рассказал Кучер.

Как сообщалось ранее, неудачный старт «Днепра-1» в сезоне-2023/24 на внутренней и международной аренах привел к отставке главного тренера команды Александра Кучера.