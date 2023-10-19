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  4. Александр КУЧЕР: «У меня было предложение, но я отказался»
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 19:08 |
460
0

Александр КУЧЕР: «У меня было предложение, но я отказался»

Экс-тренер «Днепра-1» отказался возглавить один из футбольных клубов

19 октября 2023, 19:08 |
460
0
Александр КУЧЕР: «У меня было предложение, но я отказался»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал, что уже получал предложения возглавить один из футбольных клубов.

«Пока я дома, имел предложение, но отказался. Нахожусь в творческом отпуске с семьей. Смотрим футбол, читаем, разбираемся. Возможно, если удастся, съездим на стажировку, есть варианты. Понятное дело, в нашей ситуации это непросто, но если будет возможность, постараемся съездить», – рассказал Кучер.

Как сообщалось ранее, неудачный старт «Днепра-1» в сезоне-2023/24 на внутренней и международной аренах привел к отставке главного тренера команды Александра Кучера.

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Александр Кучер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Источник Информатор
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