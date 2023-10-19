Александр КУЧЕР: «У меня было предложение, но я отказался»
Экс-тренер «Днепра-1» отказался возглавить один из футбольных клубов
Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал, что уже получал предложения возглавить один из футбольных клубов.
«Пока я дома, имел предложение, но отказался. Нахожусь в творческом отпуске с семьей. Смотрим футбол, читаем, разбираемся. Возможно, если удастся, съездим на стажировку, есть варианты. Понятное дело, в нашей ситуации это непросто, но если будет возможность, постараемся съездить», – рассказал Кучер.
Как сообщалось ранее, неудачный старт «Днепра-1» в сезоне-2023/24 на внутренней и международной аренах привел к отставке главного тренера команды Александра Кучера.
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