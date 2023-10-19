Каземиро не сыграет против Шеффилд Юнайтед
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в матче за национальную сборную
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит матч девятого тура Английской Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед» в субботу, 21 октября.
По совету клуба Каземиро остался в Бразилии для скорейшего восстановления после того, как получил небольшое повреждение в матче за национальную сборную.
Ожидается, что полузащитник в начале следующей недели вернется к тренировкам. Матч Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» во вторник, 24 октября, Каземиро также пропустит из-за дисквалификации.
В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» 31-летний Каземиро сыграл 11 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В команде отметили, что в период войны в Украине клуб ни разу не попросил о переносе игры
Катарина в трех сетах уступила Нурии Паррисас-Диас