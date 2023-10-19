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  4. Каземиро не сыграет против Шеффилд Юнайтед
Англия
19 октября 2023, 19:30 |
129
0

Каземиро не сыграет против Шеффилд Юнайтед

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил повреждение в матче за национальную сборную

19 октября 2023, 19:30 |
129
0
Каземиро не сыграет против Шеффилд Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит матч девятого тура Английской Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед» в субботу, 21 октября.

По совету клуба Каземиро остался в Бразилии для скорейшего восстановления после того, как получил небольшое повреждение в матче за национальную сборную.

Ожидается, что полузащитник в начале следующей недели вернется к тренировкам. Матч Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» во вторник, 24 октября, Каземиро также пропустит из-за дисквалификации.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» 31-летний Каземиро сыграл 11 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Каземиро травма Английская Премьер-лига
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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