Каземиро не сыграет против Шеффилд Юнайтед

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро пропустит матч девятого тура Английской Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед» в субботу, 21 октября.

По совету клуба Каземиро остался в Бразилии для скорейшего восстановления после того, как получил небольшое повреждение в матче за национальную сборную.

Ожидается, что полузащитник в начале следующей недели вернется к тренировкам. Матч Лиги чемпионов против датского «Копенгагена» во вторник, 24 октября, Каземиро также пропустит из-за дисквалификации.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» 31-летний Каземиро сыграл 11 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.