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Англия
19 октября 2023, 18:56 | Обновлено 19 октября 2023, 19:16
297
2

Эвертон Миколенко обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей

Клуб может попасть под санкции

19 октября 2023, 18:56 | Обновлено 19 октября 2023, 19:16
297
2
Эвертон Миколенко обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

Началось дисциплинарное слушание по делу английского «Эвертона» по поводу вероятных нарушений финансового фейр-плей. Слушание должно завершиться на следующей неделе.

Слушание проходит в режиме повышенной секретности. В марте Английская Премьер-лига обвинила «ирисок» в нарушении правил финансовой фэйр-плей, опубликовав финансовый ущерб на сумму почти 372 миллиона фунтов стерлингов за предыдущие годы, когда лимит составляет 105 миллионов фунтов.

В лучшем случае «Эвертон» получит только штраф, однако если нарушения будут серьезными, то санкции могут быть расширены вплоть до снятия очков или даже трансферного бана.

«Синие», за которых выступает украинец Виталий Миколенко, занимают 16 место в АПЛ с 7 очками в активе.

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Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Умник
Когда они клубы успевают купить.
Миколенко Эвертон, Яремчук Валенсию. Циганков и Довбык на пару Жирону купили.
Почему не было новостей.?
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0
KIEWADIM
375 димонов, ниче себе, нашему 16 му месту такие бабки и не снились
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0
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