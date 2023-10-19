Эвертон Миколенко обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей

Началось дисциплинарное слушание по делу английского «Эвертона» по поводу вероятных нарушений финансового фейр-плей. Слушание должно завершиться на следующей неделе.

Слушание проходит в режиме повышенной секретности. В марте Английская Премьер-лига обвинила «ирисок» в нарушении правил финансовой фэйр-плей, опубликовав финансовый ущерб на сумму почти 372 миллиона фунтов стерлингов за предыдущие годы, когда лимит составляет 105 миллионов фунтов.

В лучшем случае «Эвертон» получит только штраф, однако если нарушения будут серьезными, то санкции могут быть расширены вплоть до снятия очков или даже трансферного бана.

«Синие», за которых выступает украинец Виталий Миколенко, занимают 16 место в АПЛ с 7 очками в активе.