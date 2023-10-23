Олег КОЖУШКО: «Вся команда довольна итогами матча»

Полузащитник «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (3:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Олег, твой четвертый гол за «Кривбасс» и важная победа. Как прокомментируешь поединок?

– Положительные впечатления. Самое главное, выполнили то, ради чего приехали – завоевали очень важные для нас три очка. Вся команда удовлетворена итогами матча. Выполнили план на игру. Интересный в целом получился матч, «Кривбасс» создал много моментов: я мог забивать больше, как и другие ребята. Победа полностью заслужена. Поздравляю всех наших болельщиков с этим успехом.

– После того как счет стал 2:0 в пользу «Кривбасса», показалось, что немного расслабились. Так ли это?

– Наверное, к сожалению, немного было такое. Казалось, уже все сделано – наша игра. Но пропустили такой, даже не знаю, как назвать бессмысленный мяч. После этого появилась определенная нервозность, но хорошо, что вся команда сплотилась, мы выдержали это. Затем выбежали в контратаку и забили третий гол. Потом имели шансы, чтобы забить даже больше. Всё закономерно.

– «Кривбасс» провел два разных тайма: в первом больше контролировал мяч, а второму сделал ставку на контратаки. Таковы были наставления от тренеров в перерыве?

– Так складывалась игра. У соперника был, можно сказать, эмоциональный подъем. Они почувствовали некоторую уверенность и стали лучше контролировать мяч. Мы начали второй тайм не так, как хотелось, но потом перестроились и стали выбегать в быстрые контратаки. Как результат – третий гол.

Благодаря этой победе команда из Кривого Рога осталась лидером УПЛ после 11 туров, набрав 23 очка. У «Шахтера» 21 зачетный пункт, но при этом у «горняков» есть матч в запасе.