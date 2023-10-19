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  4. Роман ДИДЫК: «Верес – опасный соперник»
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 18:18 |
96
0

Роман ДИДЫК: «Верес – опасный соперник»

Защитник «Руха» рассказал о подготовке к матчу против «Вереса»

19 октября 2023, 18:18 |
96
0
Роман ДИДЫК: «Верес – опасный соперник»
ФК Рух. Роман Дидык

Центральный защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от игры 11-го тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса»:

«У «Вереса» получился неудачный старт в чемпионате. Но мы на это не обращаем внимания, потому что несмотря на это ровенчане – опасный соперник. «Рух» сейчас сконцентрирован на подготовке к этой игре. «Верес» – хорошая команда и нас ждет интересный матч против них.

Сейчас некоторые игроки вернулись из расположения молодежной сборной. Я, Квасница и Роман довольны, ведь удалось одержать две победы в двух матчах. Нас радует такое хорошее начало в отборе на Евро-2025».

Матч «Верес» – «Рух» состоится в воскресенье, 22 октября в 13:00.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Верес - Рух Роман Дидык
Источник ФК Рух Львов
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