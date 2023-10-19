Роман ДИДЫК: «Верес – опасный соперник»

Центральный защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от игры 11-го тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса»:

«У «Вереса» получился неудачный старт в чемпионате. Но мы на это не обращаем внимания, потому что несмотря на это ровенчане – опасный соперник. «Рух» сейчас сконцентрирован на подготовке к этой игре. «Верес» – хорошая команда и нас ждет интересный матч против них.

Сейчас некоторые игроки вернулись из расположения молодежной сборной. Я, Квасница и Роман довольны, ведь удалось одержать две победы в двух матчах. Нас радует такое хорошее начало в отборе на Евро-2025».

Матч «Верес» – «Рух» состоится в воскресенье, 22 октября в 13:00.