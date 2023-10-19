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  4. Антонио КОНТЕ: «Хотел бы найти возможность творить историю в Европе»
Италия
19 октября 2023, 18:34 |
218
1

Антонио КОНТЕ: «Хотел бы найти возможность творить историю в Европе»

Итальянский тренер – о себе и возвращении в предыдущие клубы

19 октября 2023, 18:34 |
218
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Антонио КОНТЕ: «Хотел бы найти возможность творить историю в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Итальянский тренер Антонио Конте оценил себя, как человека, игрока и тренера.

– Стараюсь не думать о футболе, когда дома, но, конечно, тренеры иногда работают дома. Я очень прямой и мне нравятся такие же люди. Немножко обидчивый, не люблю вранье, хочу быть предельно прямым. Иногда очень импульсивно реагирую на что-то, иногда нетерпеливый.

Как футболиста, оцениваю себя на 8 из 10, как тренеру, поставил бы себе 8, но я еще молод и могу повысить оценку. Как у игрока, у меня была хорошая техника, но не такой талант, как у Алессандро Дель Пьеро или Зизу Зидана. В будущем хотел бы найти возможность творить историю на европейском уровне.

– Собираетесь искать работу в Италии или за границей?

– Когда ты за границей, то понимаешь красоту нашей страны. Но я не знаю. Оставлю мечту при себе. У тренера могут быть какие-то желания всю жизнь, но тогда у него не будет возможности отправиться в какой-то клуб или вернуться.

– Думали ли бы Вы над возвращением?

– Да, даже над возвращением.

Напомним, что Антонио Конте четырежды выиграл итальянскую Серию А. Три раза с туринским «Ювентусом» и один раз с миланским «Интером». С нынешней весны итальянский тренер безработный после ухода из английского «Тоттенхэма».

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Антонио Конте
Источник RAI Sport
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Алекс 19
В шахтере .если не плбоится обстрелов 
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