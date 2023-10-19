Дахновский возобновил тренировки и готовится к матчу с Рухом

Полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский, который еще в августовском матче против «Колоса» получил повреждение плеча и пропустил более двух месяцев, уже тренируется в общей группе и готовится к ближайшему матчу чемпионата УПЛ против «Руха».

В строю также Николай Гайдучик и Денис Свитюха, которые из-за микроповреждений пропустили игру предыдущего тура против «Днепра-1». Все шансы сыграть против львовян в воскресенье имеет также Дмитрий Клец. Он из-за травмы пропустил старт нового чемпионата, но уже месяц работает в общей группе.

По индивидуальной программе в лагере команды занимается только Андрей Близниченко.

В матче 11-го тура УПЛ «Верес» выяснит отношения с «Рухом», матч запланирован на 22 октября в 13:00. После десяти сыгранных туров ровенский клуб имеет в своем активе шесть очков и занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ.