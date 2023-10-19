Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль и Челси будут бороться за Килиана Мбаппе
Англия
19 октября 2023, 18:10 | Обновлено 19 октября 2023, 18:11
623
0

Ливерпуль и Челси будут бороться за Килиана Мбаппе

Но только если француз станет свободным агентом

19 октября 2023, 18:10 | Обновлено 19 октября 2023, 18:11
623
0
Ливерпуль и Челси будут бороться за Килиана Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Английские «Ливерпуль» и «Челси» готовы побороться за французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, если тот станет свободным агентом, сообщает испанское издание Sport.es.

Источник отмечает, что больше никто не интересуется 24-летней суперзвездой. Борьба идет между 4 клубами: «ПСЖ» стремится оставить Мбаппе в своем составе, а «Реал», «Челси» и «Ливерпуль» будут пытаться его подписать.

Килиан Мбаппе присоединился к «ПСЖ» летом 2017 года и за это время провел за клуб 269 матчей, в которых отметился 220 забитыми мячами и 98 голевыми передачами.

По теме:
Пять грандов интересуются защитником Аталанты
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Реал – самый большой клуб в мире»
Реал хочет подписать младшего брата Джуда Беллингема
Килиан Мбаппе Ливерпуль Челси Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 свободный агент
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Футбол | 19 октября 2023, 09:00 24
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?

Израиль, Босния, Финляндия являются наиболее вероятными соперниками

Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Футбол | 19 октября 2023, 08:12 3
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?

Данные по зарплатам в МЛС

Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Футбол | 19.10.2023, 12:51
Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Журналист Гиленко: «Срна нам говорил: Не снимайте, я не хочу быть тренером»
Футбол | 19.10.2023, 11:30
Журналист Гиленко: «Срна нам говорил: Не снимайте, я не хочу быть тренером»
Журналист Гиленко: «Срна нам говорил: Не снимайте, я не хочу быть тренером»
Вячеслав ШЕВЧУК: «Дальше мы должны удивить итальянцев»
Футбол | 19.10.2023, 10:12
Вячеслав ШЕВЧУК: «Дальше мы должны удивить итальянцев»
Вячеслав ШЕВЧУК: «Дальше мы должны удивить итальянцев»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
17.10.2023, 23:45 134
Футбол
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
18.10.2023, 07:30 9
Футбол
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
19.10.2023, 05:40 6
Футбол
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
17.10.2023, 23:41 15
Футбол
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
17.10.2023, 16:58 33
Футбол
Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
17.10.2023, 23:59 5
Футбол
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
19.10.2023, 01:31 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем