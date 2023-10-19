Ливерпуль и Челси будут бороться за Килиана Мбаппе

Английские «Ливерпуль» и «Челси» готовы побороться за французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, если тот станет свободным агентом, сообщает испанское издание Sport.es.

Источник отмечает, что больше никто не интересуется 24-летней суперзвездой. Борьба идет между 4 клубами: «ПСЖ» стремится оставить Мбаппе в своем составе, а «Реал», «Челси» и «Ливерпуль» будут пытаться его подписать.

Килиан Мбаппе присоединился к «ПСЖ» летом 2017 года и за это время провел за клуб 269 матчей, в которых отметился 220 забитыми мячами и 98 голевыми передачами.