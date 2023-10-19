Орельен ТЧУАМЕНИ: «Реал – самый большой клуб в мире»
Полузащитник «Реала» рассказал о величии мадридского клуба
Французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о величии мадридского клуба:
«Мадридский «Реал» – это величайший клуб в мире, 100%. Ты всегда это слышишь, но не можешь понять, пока не попадаешь внутрь этого клуба. Ты можешь почувствовать удар этого величия сразу, как приходишь сюда».
23-летний полузащитник присоединился к «Реалу» летом 2022 года, когда «сливочные» заплатили за него «Монако» 80 миллионов евро. За это время он провел 61 матч за клуб, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами.
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