На всех матчах 11-го тура УПЛ будет работать ВАР
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на ближайшие матчи УПЛ
Стали известны назначения официальных лиц на поединки 11-го тура Украинской Премьер-лиги, которые состоятся 20-22 октября.
На всех восьми матчах будет работать система видео помощи арбитрам – ВАР.
11-й тур
20 октября, пятница
«Оболонь» – «Заря»
Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин (Харьков).
«Металлист 1925» – «Кривбасс»
Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр ВАР - Роман Блавацкий (Львов)
21 октября, суббота
«Черноморец» – «Минай»
Арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы), Арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)
«Шахтер» – ЛНЗ
Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская область)
«Александрия» – «Колос»
Арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
22 октября, воскресенье
«Верес» – «Рух»
Арбитр – Александр Омельченко (Славянск), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская область)
«Ворскла» – «Полесье»
Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево), арбитр ВАР – Юрий Иванов (Донецкая область)
«Динамо» – «Днепр-1»
Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Максим Козыряцкий (Запорожье)
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