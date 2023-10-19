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Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 17:54 | Обновлено 19 октября 2023, 18:18
187
0

На всех матчах 11-го тура УПЛ будет работать ВАР

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на ближайшие матчи УПЛ

19 октября 2023, 17:54 | Обновлено 19 октября 2023, 18:18
187
0
На всех матчах 11-го тура УПЛ будет работать ВАР
УАФ. «Динамо» и «Днепр-1» рассудит Виктор Копиевский

Стали известны назначения официальных лиц на поединки 11-го тура Украинской Премьер-лиги, которые состоятся 20-22 октября.

На всех восьми матчах будет работать система видео помощи арбитрам – ВАР.

11-й тур

20 октября, пятница

«Оболонь» – «Заря»

Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин (Харьков).

«Металлист 1925» – «Кривбасс»

Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр ВАР - Роман Блавацкий (Львов)

21 октября, суббота

«Черноморец» – «Минай»

Арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы), Арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)

«Шахтер» – ЛНЗ

Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Николай Балакин (Киевская область)

«Александрия» – «Колос»

Арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

22 октября, воскресенье

«Верес» – «Рух»

Арбитр – Александр Омельченко (Славянск), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская область)

«Ворскла» – «Полесье»

Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево), арбитр ВАР – Юрий Иванов (Донецкая область)

«Динамо» – «Днепр-1»

Арбитр - Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Максим Козыряцкий (Запорожье)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинская ассоциация футбола
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