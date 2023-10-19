ЭДМАР: «Команда отошла и находится к нормальном состоянии»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар рассказал о кадровой ситуации среди подопечных и дал оценку игре будущего соперника – «Кривбасса».

– Конечно, всегда, когда нет матчей, ребята скучают по ним, хочется играть, когда ты привык к этому. Но главное, чтобы это время, которое было у нас, было временем, когда мы могли исправить то, чего нам не хватало, особенно в отношении реализации. Сосредоточились на тренировках на действиях атакующего плана. Главное, чтобы это все удалось.

– В каком моральном и физическом состоянии сейчас команда?

– Я думаю, что всегда, когда проигрываешь сложно собраться, но эта павза здесь нам также на пользу. Можно так сказать, что ребята отошли и находятся во вполне нормальном психологическом состоянии. Думаю, имеют хорошее настроение.

– Играть придется против лидера. Насколько, по вашему мнению, справедливо, что «Кривбасс» на первой позиции, и нет ли в команде страха перед ними?

– Конечно, мы изучали последние матчи «Кривбасса», смотрели, как они играли. Их игра сейчас очень хорошо выглядит. Особенно, когда они все бегут вперед, поэтому с ними нужно сыграть очень осторожно. Постараемся сыграть очень достойно против «Кривбасса».

– Все ли футболисты готовы сыграть? Нет больных или травмированных?

– Вроде бы, уже у всех все нормально, в общем. Евгений Ткачук немножко приболел, но уже может играть. Поэтому, думаю, что на эту игру все будут в строю.

Игра 11-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Кривбасс» состоится в пятницу, 20 октября.