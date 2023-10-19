Реал хочет подписать младшего брата Джуда Беллингема
Джоб Беллингем может покинуть «Сандерленд»
Мадридский «Реал» изучает возможность подписания младшего брата новой звезды своей команды, Джоба Беллингема. Об этом сообщают английские СМИ.
По их информации, скауты «Реала» просматривали 18-летнего полузащитника в матчах за сборную Англии U-19 во время октябрьской паузы.
Джоб Беллингем лишь минувшим летом перешел в «Сандерленд» из «Бирмингема». Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 12 матчах за «Сандерленд» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко делится своим видением рейтинга, в котором не нашлось места полпредам грандов
Данные по зарплатам в МЛС