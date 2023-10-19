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  4. Реал хочет подписать младшего брата Джуда Беллингема
Испания
19 октября 2023, 16:59 |
562
0

Реал хочет подписать младшего брата Джуда Беллингема

Джоб Беллингем может покинуть «Сандерленд»

19 октября 2023, 16:59 |
562
0
Реал хочет подписать младшего брата Джуда Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Мадридский «Реал» изучает возможность подписания младшего брата новой звезды своей команды, Джоба Беллингема. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, скауты «Реала» просматривали 18-летнего полузащитника в матчах за сборную Англии U-19 во время октябрьской паузы.

Джоб Беллингем лишь минувшим летом перешел в «Сандерленд» из «Бирмингема». Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 12 матчах за «Сандерленд» во всех турнирах.

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Джоб Беллингем Джуд Беллингем Реал Мадрид Сандерленд трансферы трансферы Ла Лиги
Источник The Sun
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