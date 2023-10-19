Реал хочет подписать младшего брата Джуда Беллингема

Мадридский «Реал» изучает возможность подписания младшего брата новой звезды своей команды, Джоба Беллингема. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, скауты «Реала» просматривали 18-летнего полузащитника в матчах за сборную Англии U-19 во время октябрьской паузы.

Джоб Беллингем лишь минувшим летом перешел в «Сандерленд» из «Бирмингема». Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 12 матчах за «Сандерленд» во всех турнирах.