Аарон РЭМСДЕЙЛ: «Мы с Давидом Рая поддерживаем друг друга»

Вратарь лондонского «Арсенала» Аарон Рэмсдейл рассказал об отношениях со своим конкурентом за место в стартовом составе Давидом Райя:

«Мы действительно работаем очень качественно вместе. Мы подталкиваем вперед друг друга к лучшим версиям самих себя. Бывают дни, когда я прихожу на тренировку немного растерянным из-за этой ситуации, но он меня подбадривает. Я поступаю так же. Мы поддерживаем друг друга».

Аарон Рэмсдейл присоединился к «Арсеналу» летом 2021 года и с тех пор до сих пор не имел серьезной конкуренции за место в старте, сыграв 84 матча за 2 года. Но теперь ситуация изменилась: Давид Райя вытесняет англичанина из основы, поэтому у Аарона лишь 6 матчей в этой кампании.