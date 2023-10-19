Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аарон РЭМСДЕЙЛ: «Мы с Давидом Рая поддерживаем друг друга»
Англия
19 октября 2023, 17:22 | Обновлено 19 октября 2023, 17:32
81
0

Аарон РЭМСДЕЙЛ: «Мы с Давидом Рая поддерживаем друг друга»

Вратарь «Арсенала» рассказал об отношениях со своим конкурентом

19 октября 2023, 17:22 | Обновлено 19 октября 2023, 17:32
81
0
Аарон РЭМСДЕЙЛ: «Мы с Давидом Рая поддерживаем друг друга»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь лондонского «Арсенала» Аарон Рэмсдейл рассказал об отношениях со своим конкурентом за место в стартовом составе Давидом Райя:

«Мы действительно работаем очень качественно вместе. Мы подталкиваем вперед друг друга к лучшим версиям самих себя. Бывают дни, когда я прихожу на тренировку немного растерянным из-за этой ситуации, но он меня подбадривает. Я поступаю так же. Мы поддерживаем друг друга».

Аарон Рэмсдейл присоединился к «Арсеналу» летом 2021 года и с тех пор до сих пор не имел серьезной конкуренции за место в старте, сыграв 84 матча за 2 года. Но теперь ситуация изменилась: Давид Райя вытесняет англичанина из основы, поэтому у Аарона лишь 6 матчей в этой кампании.

По теме:
Челси продлит контракт с универсальным игроком левого фланга
Аарон РЭМСДЕЙЛ: «Я хочу вытеснить Пикфорда из старта сборной Англии»
Микаэль СИЛЬВЕСТР: «Зинченко – ключевой игрок Арсенала»
Арсенал Лондон Аарон Рэмсдейл Давид Райя Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Футбол | 18 октября 2023, 20:01 1
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы

Подопечные Владимира Езерского последний матч проведут с Германией

Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Футбол | 19 октября 2023, 15:15 21
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира

Украинцем из мадридского «Реала» интересуется «Селтик»

Тренер Брентфорда: «Дебют Ярмолюка в АПЛ уже близок»
Футбол | 19.10.2023, 13:37
Тренер Брентфорда: «Дебют Ярмолюка в АПЛ уже близок»
Тренер Брентфорда: «Дебют Ярмолюка в АПЛ уже близок»
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
Футбол | 19.10.2023, 12:00
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
Футбол | 19.10.2023, 05:40
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
19.10.2023, 09:25
Бокс
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
17.10.2023, 23:45 134
Футбол
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
17.10.2023, 20:40 36
Футбол
Англия – Италия – 3:1. Львы – на Евро, шанс для Украины. Видео голов, обзор
Англия – Италия – 3:1. Львы – на Евро, шанс для Украины. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:10 1
Футбол
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
18.10.2023, 10:32 40
Футбол
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
18.10.2023, 01:05 12
Футбол
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
18.10.2023, 07:30 9
Футбол
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:30 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем