Милан потерял еще одного вратаря накануне матча с Ювентусом

Итальянский «Милан» потерял еще одного вратаря накануне матча девятого тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».

У второго вратаря команды Марко Спортьелло диагностировали повреждение медиальной части левой голени. Из-за этой травмы, полученной на тренировке Спортьелло пропустит десять дней и не сможет сыграть в матче против «Ювентуса».

Из-за дисквалификации основного вратаря Майка Меньяна, которы был удален во время встречи с «Дженоа», в распоряжении главного тренера «Милана» Стефано Пиоли остался только один вратарь – 40-летний ветеран Антонио Миранте. В последний раз он выходил в стартовом составе 18 апреля 2021 года, когда его «Рома» в гостях проиграла «Ювентусу» со счетом 1:3.

В составе «Милана» Миранте сыграл один официальный матч за три сезона.