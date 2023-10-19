Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский подарил много радости фанатам Аталанты»
Тренер «Аталанты» – о бывшем игроке команды
В воскресенье, 22 октября «Дженоа» Руслана Малиновского в девятом туре Серии А на выезде сыграет против бывшего клуба украинца, «Аталанты».
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, почему Малиновский покинул его команду в январе текущего года:
«Уход Руслана был техническим решением. Но мы говорим об очень здоровом парне, прекрасном игроке. Его левая нога принесла много радости фанатам «Аталанты», и, уверен, принесет много и фанатам «Дженоа». Возможно даже начиная со следующего матча».
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