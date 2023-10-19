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Чемпионат Европы
19 октября 2023, 16:23 | Обновлено 19 октября 2023, 16:31
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Украинские арбитры будут судить матчи квалификации Евро-2024 (U-17)

Назначения получили Алексей Деревинский и Александр Беркут

19 октября 2023, 16:23 | Обновлено 19 октября 2023, 16:31
125
0
Украинские арбитры будут судить матчи квалификации Евро-2024 (U-17)
ФК Рух Львов. Алексей Деревинский

Два арбитра представят Украину на матчах квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 (U-17) в группе 4, которые состоятся в Сербии. В турнире примут участие юношеские сборные Сербии, Словении, Люксембурга и Азербайджана.

Главным арбитром будет работать Алексей Деревинский, а в роли ассистента главного арбитра выступит Александр Беркут.

Мини-турнир с участием украинских арбитров будет проходить с 21-го по 27 октября.

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Алексей Деревинский чемпионат Европы по футболу U-17
Источник Украинская ассоциация футбола
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