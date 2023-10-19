Украинские арбитры будут судить матчи квалификации Евро-2024 (U-17)

Два арбитра представят Украину на матчах квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 (U-17) в группе 4, которые состоятся в Сербии. В турнире примут участие юношеские сборные Сербии, Словении, Люксембурга и Азербайджана.

Главным арбитром будет работать Алексей Деревинский, а в роли ассистента главного арбитра выступит Александр Беркут.

Мини-турнир с участием украинских арбитров будет проходить с 21-го по 27 октября.