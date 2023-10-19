Аарон РЭМСДЕЙЛ: «Я хочу вытеснить Пикфорда из старта сборной Англии»

Вратарь лондонского «Арсенала» Аарон Рэмсдейл рассказал о конкуренции в клубе и сборной:

«Обеспокоен ли я тем, что могу потерять место в составе Англии? Да, конечно, такая ситуация случается со мной впервые в моей карьере. Я хочу вернуться в основу «Арсенала». Я хочу, чтобы у тренера была головная боль при выборе голкипера, а не чтобы Джордан Пикфорд вечно играл в основе».

В этом сезоне Аарон Рэмсдейл сыграл всего 6 матчей за «Арсенал» и 1 матч за сборную Англии. В последних 2 поединках у англичан на воротах стояли Сэм Джонстон и Джордан Пикфорд.