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Англия
19 октября 2023, 15:49 | Обновлено 19 октября 2023, 16:16
253
0

Аарон РЭМСДЕЙЛ: «Я хочу вытеснить Пикфорда из старта сборной Англии»

Вратарь «Арсенала» рассказал о конкуренции в клубе и сборной

19 октября 2023, 15:49 | Обновлено 19 октября 2023, 16:16
253
0
Аарон РЭМСДЕЙЛ: «Я хочу вытеснить Пикфорда из старта сборной Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

Вратарь лондонского «Арсенала» Аарон Рэмсдейл рассказал о конкуренции в клубе и сборной:

«Обеспокоен ли я тем, что могу потерять место в составе Англии? Да, конечно, такая ситуация случается со мной впервые в моей карьере. Я хочу вернуться в основу «Арсенала». Я хочу, чтобы у тренера была головная боль при выборе голкипера, а не чтобы Джордан Пикфорд вечно играл в основе».

В этом сезоне Аарон Рэмсдейл сыграл всего 6 матчей за «Арсенал» и 1 матч за сборную Англии. В последних 2 поединках у англичан на воротах стояли Сэм Джонстон и Джордан Пикфорд.

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Аарон Рэмсдейл Джордан Пикфорд Арсенал Лондон сборная Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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