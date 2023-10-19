Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК: «У Италии больше шансов на второе место»

Бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк оценил шансы команды Сергея Реброва на выход на Евро-2024 в борьбе с Италией:

«Если говорит объективно, у сборной Италии шансов больше занять второе место. Но это ситуация на середину октября. А вот что изменится за месяц — мы посмотрим. Однако им для начала необходимо выиграть у Северной Македонии, а потом сыграть с нашей сборной.

Помните, после жеребьевки все говорили, что у Украины практически нет шансов выйти на Евро? Все-таки, признаем, что группа у наших ребят очень сложная. Но мы показали, что в футболе все возможно. Главное, что все в наших руках. До этой встречи еще месяц и, хотелось бы, чтобы обошлось без травм.

Чтобы занять второе место нужно обыгрывать прямых конкурентов. Так что все справедливо. Если мы победим Италию, то поедем на чемпионат Европы, который в следующем году состоится в Германии. 20 ноября нашим футболистам нужно быть готовым на 200%, чтобы добиться успеха с итальянцами».