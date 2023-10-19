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  4. Илья КВАСНИЦА: «Хочется побольше таких матчей, как с Англией»
Молодежные турниры
19 октября 2023, 14:27 |
112
0

Илья КВАСНИЦА: «Хочется побольше таких матчей, как с Англией»

Вингер «Руха» рассказал о выступлениях за молодежную сборную Украины

19 октября 2023, 14:27 |
112
0
Илья КВАСНИЦА: «Хочется побольше таких матчей, как с Англией»
ФК Рух. Илья Квасница

Вингер львовского «Руха» Илья Квасница рассказал о выступлениях за молодежную сборную Украины и подготовке к игре 10-го тура УПЛ против «Вереса»:

«Сборная прекрасно выступила, ведь мы набрали максимальное количество очков в октябрьских матчах. Особенно было интересно сыграть против англичан, которые демонстрируют очень высокий уровень. Хотелось проверить свою силу на их фоне, поэтому эта игра очень понравилась и хочется побольше таких матчей.

Меня выпустили на поле при счете 2:1 в нашу пользу и когда я выходил, то тренеры говорили, что нужно хорошо сыграть в обороне, а по возможности – выбегать в контратаки. И я постарался выполнить то, что мне сказали.

Теперь уже «Рух» ждет непростой матч против «Вереса». Все соперники в УПЛ хорошие, поэтому на каждую игру нужно правильно настраиваться».

Матч «Верес» – «Рух» состоится в воскресенье, 22 октября в 13:00.

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Источник ФК Рух Львов
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