Илья КВАСНИЦА: «Хочется побольше таких матчей, как с Англией»
Вингер «Руха» рассказал о выступлениях за молодежную сборную Украины
Вингер львовского «Руха» Илья Квасница рассказал о выступлениях за молодежную сборную Украины и подготовке к игре 10-го тура УПЛ против «Вереса»:
«Сборная прекрасно выступила, ведь мы набрали максимальное количество очков в октябрьских матчах. Особенно было интересно сыграть против англичан, которые демонстрируют очень высокий уровень. Хотелось проверить свою силу на их фоне, поэтому эта игра очень понравилась и хочется побольше таких матчей.
Меня выпустили на поле при счете 2:1 в нашу пользу и когда я выходил, то тренеры говорили, что нужно хорошо сыграть в обороне, а по возможности – выбегать в контратаки. И я постарался выполнить то, что мне сказали.
Теперь уже «Рух» ждет непростой матч против «Вереса». Все соперники в УПЛ хорошие, поэтому на каждую игру нужно правильно настраиваться».
Матч «Верес» – «Рух» состоится в воскресенье, 22 октября в 13:00.
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