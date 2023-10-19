Олег ФЕДОРЧУК: «Центр защиты – слабое место сборной Украины»

Известный тренер Олег Федорчук проанализировал игру сборную Украины в октябрьских матчах отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (2:0) и Мальты (3:1):

«Если брать всю игру, а не результат, то она оставила неоднозначное впечатление. Прежде всего скажу, что бросилось в глаза. Несмотря на предостережения тренерского штаба, со стороны наших игроков чувствовалось высокомерие, особенно в центре поля.

Во-вторых, слабым местом нашей сборной является игра центральных защитников – в частности, Матвиенко. Его действия, когда был пропущен мяч, в этом плане очень показательны. Разницу в дистанции в сорок метров с игроком сборной Мальты он должен был сократить. Если этого не произошло, то это значит, что Николай не в лучшей форме и его скоростные качества оставляют желать лучшего. К сожалению, у нас нет альтернативы – и это беда».