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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Центр защиты – слабое место сборной Украины»
Чемпионат Европы
19 октября 2023, 14:15 |
201
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Центр защиты – слабое место сборной Украины»

Известный тренер анализирует игру команды Сергея Реброва

19 октября 2023, 14:15 |
201
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Центр защиты – слабое место сборной Украины»
tavriya.com.ua. Олег Федорчук

Известный тренер Олег Федорчук проанализировал игру сборную Украины в октябрьских матчах отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (2:0) и Мальты (3:1):

«Если брать всю игру, а не результат, то она оставила неоднозначное впечатление. Прежде всего скажу, что бросилось в глаза. Несмотря на предостережения тренерского штаба, со стороны наших игроков чувствовалось высокомерие, особенно в центре поля.

Во-вторых, слабым местом нашей сборной является игра центральных защитников – в частности, Матвиенко. Его действия, когда был пропущен мяч, в этом плане очень показательны. Разницу в дистанции в сорок метров с игроком сборной Мальты он должен был сократить. Если этого не произошло, то это значит, что Николай не в лучшей форме и его скоростные качества оставляют желать лучшего. К сожалению, у нас нет альтернативы – и это беда».

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Олег Федорчук сборная Украины по футболу Николай Матвиенко Мальта - Украина Украина - Северная Македония
Источник UA-Football
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