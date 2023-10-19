ITF19 октября 2023, 13:21 | Обновлено 19 октября 2023, 13:22
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Юлия Стародубцева – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Мэйконе
19 октября 2023, 13:21 | Обновлено 19 октября 2023, 13:22
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19 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№175 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W80 в Мэйконе (США).
В первом раунде основы украинка сыграет против Панны Удварди из Венгрии (№123 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Смит – Сарасуа. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Хейли Баптист (№134 WTA) или Ралуки Сербан (№170 WTA).
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