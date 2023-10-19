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  4. Микаэль СИЛЬВЕСТР: «Зинченко – ключевой игрок Арсенала»
Англия
19 октября 2023, 13:00 | Обновлено 19 октября 2023, 13:16
245
0

Микаэль СИЛЬВЕСТР: «Зинченко – ключевой игрок Арсенала»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» похвалил украинца

19 октября 2023, 13:00 | Обновлено 19 октября 2023, 13:16
245
0
Микаэль СИЛЬВЕСТР: «Зинченко – ключевой игрок Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр поделился своим мнением по поводу значимости Александра Зинченко для лондонского «Арсенала»:

«Зинченко очень важен для нынешнего «Арсенала», это ключевой игрок команды. Во многом это из-за его особой роли в игре «Канониров». Зинченко номинально действует на позиции левого защитника, но очень умело смещается в зону полузащиты, а в итоге может даже действовать, как полноценный нападающий.

Зинченко со своими игровыми качествами и способностями чрезвычайно ценен для продвижения мяча и действительно является большим активом для «Арсенала», придавая, в том числе, уверенность команде. Это тот футболист, который оказал на нынешний «Арсенал» положительное влияние как на футбольном поле, так и за его пределами».

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Микаэль Сильвестр Арсенал Лондон Александр Зинченко
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