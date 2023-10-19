Микаэль СИЛЬВЕСТР: «Зинченко – ключевой игрок Арсенала»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр поделился своим мнением по поводу значимости Александра Зинченко для лондонского «Арсенала»:

«Зинченко очень важен для нынешнего «Арсенала», это ключевой игрок команды. Во многом это из-за его особой роли в игре «Канониров». Зинченко номинально действует на позиции левого защитника, но очень умело смещается в зону полузащиты, а в итоге может даже действовать, как полноценный нападающий.

Зинченко со своими игровыми качествами и способностями чрезвычайно ценен для продвижения мяча и действительно является большим активом для «Арсенала», придавая, в том числе, уверенность команде. Это тот футболист, который оказал на нынешний «Арсенал» положительное влияние как на футбольном поле, так и за его пределами».