Неожиданный ход. Бавария обдумывает трансфер бывшего защитника Боруссии

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания греческого центрального защитника Сократиса Папастатопулоса, сообщает британское издание The Mirror.

Из-за травм Маттейса де Лигта и Дайо Упамекано в клубе может образоваться дефицит центральных защитников. «Бавария» собиралась подписать Жерома Боатенга, но в итоге отказалась от его кандидатуры. Теперь на радаре появился другой свободный агент – 35-летний Сократис, который недавно мог перейти в «Бетис», но переговоры зашли в тупик.

Сейчас Сократис Папастатопулос находится в статусе свободного агента. В период с 2013 по 2018 годы грек защищал цвета главного соперника «Баварии» – дортмундской «Боруссии».