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Германия
19 октября 2023, 12:31 | Обновлено 19 октября 2023, 13:18
372
0

Неожиданный ход. Бавария обдумывает трансфер бывшего защитника Боруссии

Сократис Папастатопулос может вернуться в большой футбол

19 октября 2023, 12:31 | Обновлено 19 октября 2023, 13:18
372
0
Неожиданный ход. Бавария обдумывает трансфер бывшего защитника Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сократис Папастатопулос

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность подписания греческого центрального защитника Сократиса Папастатопулоса, сообщает британское издание The Mirror.

Из-за травм Маттейса де Лигта и Дайо Упамекано в клубе может образоваться дефицит центральных защитников. «Бавария» собиралась подписать Жерома Боатенга, но в итоге отказалась от его кандидатуры. Теперь на радаре появился другой свободный агент – 35-летний Сократис, который недавно мог перейти в «Бетис», но переговоры зашли в тупик.

Сейчас Сократис Папастатопулос находится в статусе свободного агента. В период с 2013 по 2018 годы грек защищал цвета главного соперника «Баварии» – дортмундской «Боруссии».

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Сократис Папастатопулос Бавария Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент Дайо Упамекано Маттейс де Лигт
Источник The Mirror
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