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  4. Интер Майами хочет воссоединить Лионеля Месси и Луиса Суареса
Major League Soccer
19 октября 2023, 12:12 |
261
0

Интер Майами хочет воссоединить Лионеля Месси и Луиса Суареса

Нападающий «Гремио» может переехать в США

19 октября 2023, 12:12 |
261
0
Интер Майами хочет воссоединить Лионеля Месси и Луиса Суареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Лионель Месси

Американский «Интер Майами» хочет подписать уругвайского нападающего бразильского «Гремио» Луиса Суареса, сообщает британское издание The Mirror.

Эту информацию подтвердил главный тренер команды Херардо Мартино. Он отметил, что у клуба есть 2 плана развития на следующий сезон: с и без Луиса Суареса, поэтому если «Интеру» не удастся подписать 36-летнего форварда, это не станет трагедией для команды. Но трансфер уругвайца точно поднимет настроение его другу Лионелю Месси, который также играет за «Интер Майами».

Контракт Луиса Суареса с «Гремио» действует до декабря 2024 года. В этом сезоне он провел за команды 43 игры, в которых отметился 18 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

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Луис Суарес Гремио Лионель Месси Интер Майами трансферы чемпионат Бразилии по футболу Major League Soccer (MLS) Херардо Мартино
Источник The Mirror
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