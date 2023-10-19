Стало известно, за сколько Манчестер Юнайтед готов продать Джейдона Санчо
Бунтаря отпустят за 40 миллионов фунтов стерлингов
Английский «Манчестер Юнайтед» в январе будет готов продать правого вингера Джейдона Санчо за 40 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британское издание The Sun.
Руководство клуба поняло, что 23-летний футболист не будет извиняться перед Эриком тен Хагом за критику в социальных сетях, следовательно главный тренер «дьяволов» не вернет его в состав команды. Теперь в клубе может остаться только один, и боссы «МЮ» стали на бег нидерландского специалиста.
Напомним, конфликт Эрика тен Хага и Джейдона Санчо начался с того, что на пресс-конференции тренер заявил, что нападающий плохо тренируется. Санчо публично назвал эти обвинения клеветой и сказал, что ему надоело быть козлом отпущения. После этого ему запретили тренироваться вместе с командой.
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