Стало известно, за сколько Манчестер Юнайтед готов продать Джейдона Санчо

Английский «Манчестер Юнайтед» в январе будет готов продать правого вингера Джейдона Санчо за 40 миллионов фунтов стерлингов, сообщает британское издание The Sun.

Руководство клуба поняло, что 23-летний футболист не будет извиняться перед Эриком тен Хагом за критику в социальных сетях, следовательно главный тренер «дьяволов» не вернет его в состав команды. Теперь в клубе может остаться только один, и боссы «МЮ» стали на бег нидерландского специалиста.

Напомним, конфликт Эрика тен Хага и Джейдона Санчо начался с того, что на пресс-конференции тренер заявил, что нападающий плохо тренируется. Санчо публично назвал эти обвинения клеветой и сказал, что ему надоело быть козлом отпущения. После этого ему запретили тренироваться вместе с командой.