Журналист Гиленко: «Срна нам говорил: Не снимайте, я не хочу быть тренером»

Бывший журналист ТК Футбол Максим Гиленко рассказал историю о том, что новый наставник «Шахтера» (исполняющий обязанности) Дарио Срна еще не так давно говорил, что не хочет быть тренером.

«На стадионе «Оболони» вручали тренерские PRO-дипломы, а наша съемочная группа ТК Футбол там была как раз. И Дарио тогда прямо настаивал, чтобы его не снимали и говорил: «Не снимайте, я никогда не буду и не хочу быть тренером».

«Были эмоции от него. И мы так его и не сняли тогда», — сказал Гиленко.

Отметим, что в прошлом году Срна после назначения тренером Игора Йовичевича заявил, что не готов быть наставником «Шахтера», так как у него нет для этого опыта.