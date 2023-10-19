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  4. Журналист Гиленко: «Срна нам говорил: Не снимайте, я не хочу быть тренером»
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 11:30 |
482
0

Журналист Гиленко: «Срна нам говорил: Не снимайте, я не хочу быть тренером»

Но пришлось возглавить команду

19 октября 2023, 11:30 |
482
0
Журналист Гиленко: «Срна нам говорил: Не снимайте, я не хочу быть тренером»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Бывший журналист ТК Футбол Максим Гиленко рассказал историю о том, что новый наставник «Шахтера» (исполняющий обязанности) Дарио Срна еще не так давно говорил, что не хочет быть тренером.

«На стадионе «Оболони» вручали тренерские PRO-дипломы, а наша съемочная группа ТК Футбол там была как раз. И Дарио тогда прямо настаивал, чтобы его не снимали и говорил: «Не снимайте, я никогда не буду и не хочу быть тренером».

«Были эмоции от него. И мы так его и не сняли тогда», — сказал Гиленко.

Отметим, что в прошлом году Срна после назначения тренером Игора Йовичевича заявил, что не готов быть наставником «Шахтера», так как у него нет для этого опыта.

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Источник ТаТоТаке
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