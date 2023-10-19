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Италия
19 октября 2023, 11:20 | Обновлено 19 октября 2023, 11:27
177
0

Спортдиректор Интера: «Никто в клубе больше не думает о Лукаку»

Джузеппе Маротта уверяет, что Ромелу Лукаку не вернется в «Интер»

19 октября 2023, 11:20 | Обновлено 19 октября 2023, 11:27
177
0
Спортдиректор Интера: «Никто в клубе больше не думает о Лукаку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта уверяет, что нападающий римской «Ромы» Ромелу Лукаку не вернется в миланский клуб:

«Лукаку – это отображение нашего прошлого. Никто в клубе не думает о том, чтобы вернуть его в «Интер», ни один человек. Его поведение? Такое случается в футболе. Такое случается не в первый раз...».

30-летний Ромелу Лукаку выступал за «Интер» в период с 2019 по 2021 годы и в сезоне 2022/23. За это время он провел за клуб 132 игры, в которых отметился 78 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.

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Источник Фабрицио Романо
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