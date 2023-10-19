Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сын покойного Рейеса подписал контракт с Реалом
Испания
19 октября 2023, 10:59 | Обновлено 19 октября 2023, 11:29
479
0

Сын покойного Рейеса подписал контракт с Реалом

Хосе Рейес Лопес подписал первый профессиональный контракт в карьере

19 октября 2023, 10:59 | Обновлено 19 октября 2023, 11:29
479
0
Сын покойного Рейеса подписал контракт с Реалом
ФК Реал. Хосе Рейес

Хосе Рейес Лопес, сын покойной звезды «Арсенала» и мадридского «Реала», подписал свой первый профессиональный контракт со «сливочными».

16-летний нападающий присоединился к «Реалу» из академии «Леганеса» летом 2019-го.

Хосе Антонио Рейес помог «Реалу» выиграть Ла Лигу в 2007 году, но трагически погиб в автокатастрофе в июне 2019 года в возрасте всего 35 лет.

По теме:
Без Ворсклы и Вольфсбурга. Определены все 16 команд-участниц женской ЛЧ
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Реал сделал меня лучшим игроком»
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Хочу остаться в Реале на следующие 10-15 лет»
Хосе Антонио Рейес Реал Мадрид
Источник The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Футбол | 19 октября 2023, 09:00 19
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?

Израиль, Босния, Финляндия являются наиболее вероятными соперниками

Йожеф САБО: «Шахтер уволил Ван Леувена? Да вы что! Ну они и цирк устроили»
Футбол | 19 октября 2023, 03:43 3
Йожеф САБО: «Шахтер уволил Ван Леувена? Да вы что! Ну они и цирк устроили»
Йожеф САБО: «Шахтер уволил Ван Леувена? Да вы что! Ну они и цирк устроили»

Экс-тренер «Динамо» Киев – о смене коуча в «Шахтере»

Артем ДОВБИК: «Три украинца в Жироне? Клуб за Судакова столько не заплатит»
Футбол | 18.10.2023, 11:51
Артем ДОВБИК: «Три украинца в Жироне? Клуб за Судакова столько не заплатит»
Артем ДОВБИК: «Три украинца в Жироне? Клуб за Судакова столько не заплатит»
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Футбол | 19.10.2023, 08:12
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Футбол | 18.10.2023, 17:08
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
17.10.2023, 10:10 12
Футбол
Холифилд рассказал, кто из его соперников обладал наибольшей силой удара
Холифилд рассказал, кто из его соперников обладал наибольшей силой удара
18.10.2023, 11:20
Бокс
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
17.10.2023, 23:41 15
Футбол
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
17.10.2023, 23:45 134
Футбол
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
17.10.2023, 12:32 1
Футбол
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
18.10.2023, 07:30 8
Футбол
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
17.10.2023, 10:40
Бокс
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:30 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем