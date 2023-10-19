Испания19 октября 2023, 10:59 | Обновлено 19 октября 2023, 11:29
479
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Сын покойного Рейеса подписал контракт с Реалом
Хосе Рейес Лопес подписал первый профессиональный контракт в карьере
19 октября 2023, 10:59 | Обновлено 19 октября 2023, 11:29
479
0
Хосе Рейес Лопес, сын покойной звезды «Арсенала» и мадридского «Реала», подписал свой первый профессиональный контракт со «сливочными».
16-летний нападающий присоединился к «Реалу» из академии «Леганеса» летом 2019-го.
Хосе Антонио Рейес помог «Реалу» выиграть Ла Лигу в 2007 году, но трагически погиб в автокатастрофе в июне 2019 года в возрасте всего 35 лет.
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