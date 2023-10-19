Сын покойного Рейеса подписал контракт с Реалом

Хосе Рейес Лопес, сын покойной звезды «Арсенала» и мадридского «Реала», подписал свой первый профессиональный контракт со «сливочными».

16-летний нападающий присоединился к «Реалу» из академии «Леганеса» летом 2019-го.

Хосе Антонио Рейес помог «Реалу» выиграть Ла Лигу в 2007 году, но трагически погиб в автокатастрофе в июне 2019 года в возрасте всего 35 лет.