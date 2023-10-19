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WTA
19 октября 2023, 10:40 | Обновлено 19 октября 2023, 10:43
365
0

Леся Цуренко – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Монастире

19 октября 2023, 10:40 | Обновлено 19 октября 2023, 10:43
365
0
Леся Цуренко – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

19 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

Во втором раунде основы украинка сыграет против Клэр Лю из США (№92 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча с участием Катарины Завацкой. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 20:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча теннисисток, ранее украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Катарины Завацкой (№171 WTA) или Нурия Паррисас Диас (№135 WTA).

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Источник Sport.ua
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