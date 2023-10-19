Леся Цуренко – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

Во втором раунде основы украинка сыграет против Клэр Лю из США (№92 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча с участием Катарины Завацкой. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, ранее украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Катарины Завацкой (№171 WTA) или Нурия Паррисас Диас (№135 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА