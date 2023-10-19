Леся Цуренко – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Монастире
19 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).
Во втором раунде основы украинка сыграет против Клэр Лю из США (№92 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча с участием Катарины Завацкой. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 20:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча теннисисток, ранее украинка не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Катарины Завацкой (№171 WTA) или Нурия Паррисас Диас (№135 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Включая Левандовски и Педри
Дарья в трех партиях обыграла Анну-Лену Фридзам на соревнованиях в Клуж-Напоке