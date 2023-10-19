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Чемпионат Европы
19 октября 2023, 10:05 | Обновлено 19 октября 2023, 10:13
357
1

Судаков объяснил, почему играл за сборную под номером Ярмоленко

Пока у игрока нет закрепленного номера

19 октября 2023, 10:05 | Обновлено 19 октября 2023, 10:13
357
1
Судаков объяснил, почему играл за сборную под номером Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Как стало известно Sport.ua, за одним из лидеров сборной Украины Георгием Судаковым еще не закреплен постоянный номер в первой команде страны.

– Приходилось уже играть под 7, 8, 21 и 22 номерами, – сказал футболист в комментарии Sport.ua. – Человек, отвечающий в сборной за этот участок работы, накануне матча сообщает, какие по разным причинам есть свободные номера, и ты себе выбираешь. Из-за травмы Андрея Ярмоленко перед последними спаренными поединками Евро – с Северной Македонией и Мальтой – свободной оказалась семерка. Остановился на ней и не прогадал. Мы оба матча выиграли, а я с балканцами забил свой дебютный гол за сборную. В конце концов, главное – приносить пользу сборной, а под каким номером – второстепенное.

Пока в отборе на Евро-2024 национальная сборная Украины занимает в своей группе второе место, набрав 13 очков.

Ранее Судаков прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский «Ювентус».

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Евро-2024 Андрей Ярмоленко инсайд
Источник Sport.ua
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potemkin78
берите выше в майке самого Шевченко
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