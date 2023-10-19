Судаков объяснил, почему играл за сборную под номером Ярмоленко

Как стало известно Sport.ua, за одним из лидеров сборной Украины Георгием Судаковым еще не закреплен постоянный номер в первой команде страны.

– Приходилось уже играть под 7, 8, 21 и 22 номерами, – сказал футболист в комментарии Sport.ua. – Человек, отвечающий в сборной за этот участок работы, накануне матча сообщает, какие по разным причинам есть свободные номера, и ты себе выбираешь. Из-за травмы Андрея Ярмоленко перед последними спаренными поединками Евро – с Северной Македонией и Мальтой – свободной оказалась семерка. Остановился на ней и не прогадал. Мы оба матча выиграли, а я с балканцами забил свой дебютный гол за сборную. В конце концов, главное – приносить пользу сборной, а под каким номером – второстепенное.

Пока в отборе на Евро-2024 национальная сборная Украины занимает в своей группе второе место, набрав 13 очков.

Ранее Судаков прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский «Ювентус».