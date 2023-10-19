Катарина Завацкая – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Нурии Паррисас Диаз из Испании (№135 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Паолини – Марчинко. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Леси Цуренко (№34 WTA) или Клер Лю (№92 WTA).

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