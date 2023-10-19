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WTA
19 октября 2023, 09:43 | Обновлено 19 октября 2023, 10:34
188
0

Катарина Завацкая – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Монастире

19 октября 2023, 09:43 | Обновлено 19 октября 2023, 10:34
188
0
Катарина Завацкая – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

19 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Нурии Паррисас Диаз из Испании (№135 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Паолини – Марчинко. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Леси Цуренко (№34 WTA) или Клер Лю (№92 WTA).

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Катарина Завацкая смотреть онлайн WTA Монастир Нурия Паррисас-Диас
Источник Sport.ua
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