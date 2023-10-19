Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Включая Левандовски и Педри
«Барселона» после матчей сборных подходит к возобновлению своих турниров с целым рядом травмированных, к которым вчера добавился защитник Серхи Роберто.
Игрок пропустит две-три недели и не сыграет против «Шахтера» в Лиге чемпионов 25 октября, а также не выйдет на встречу с «Реалом» 28 октября.
Кроме того, в списке травмированных у каталонцев находятся Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Педри, Жуль Кунде, Рафинья, Ламин Ямал и Бальде.
Сообщается, что «Барселона» не будет торопиться с возвращением Левандовски и Педри, чтобы они спокойно восстановились до игры с «Реалом».
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