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  4. Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Испания
19 октября 2023, 09:49 |
693
5

Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных

Включая Левандовски и Педри

19 октября 2023, 09:49 |
693
5
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

«Барселона» после матчей сборных подходит к возобновлению своих турниров с целым рядом травмированных, к которым вчера добавился защитник Серхи Роберто.

Игрок пропустит две-три недели и не сыграет против «Шахтера» в Лиге чемпионов 25 октября, а также не выйдет на встречу с «Реалом» 28 октября.

Кроме того, в списке травмированных у каталонцев находятся Роберт Левандовски, Френки де Йонг, Педри, Жуль Кунде, Рафинья, Ламин Ямал и Бальде.

Сообщается, что «Барселона» не будет торопиться с возвращением Левандовски и Педри, чтобы они спокойно восстановились до игры с «Реалом».

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Ламин Ямал Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Роберт Левандовски Педри Серхи Роберто Френки де Йонг
Источник Marca
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Комментарии 5
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nick07
з таким ШД навіть повністю резерв чи молодіжка Барси зіграє без проблем і виграє.
Не той рівень зараз українських грандів щоб у ТОПів європейського футболу були проблеми
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+3
Алекс 19
Это смешно .третий состав легко выиграет у нынешнего шахтера 
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+1
BEAN
Та ще й класико після матчу Точно, як минулого року у Реала було. Тоді вони вирішили просто просто випустити напіврезервний склад та ходили по полю пішки, зрідка вмикаючи швидкість, економлячи сили перед класико. Але все-таки не програли. Побачимо, як буде цього разу - минулого разу ШД скористався майже по максимуму, зігравши внічию.
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0
Игорек
Щє у першому матчі Гаві не зіграє,отримавши червону у грі з Порту
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0
potemkin78
резерв будет играть и это да же хуже
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0
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