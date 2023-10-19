НЕЙМАР: «Худший момент в жизни. Травма, операция, снова травма»
Игроку не везет с серьезными травмами
Форвард «Аль-Хиляла» Неймар отметил, что серьезная травма колена, полученная в матче за сборную Бразилии, стала худшим моментом в его жизни.
Игроку понадобится не менее шести месяцев на восстановление.
«Очень печальный момент, худший в моей жизни. Получил травму, перенес операцию, а затем... Затем повторить это же через четыре месяца. Но у меня есть вера, я знаю, что остаюсь сильным», — сказал Неймар.
Минувшим летом футболист перебрался из ПСЖ в Саудовскую Аравию.
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