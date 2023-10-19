ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко объяснил, почему партнеры по команде выводят его на поле, держась за его голову:

«Та это шутка такая. Не знаю, они думают, что это футбольный мяч, а не голова.

В «Эвертоне» говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч. Это шутки, это смешно, приятно, когда ты можешь принести какой-то позитив команде.

Они и вовсе говорили, что давай рядом с другими мячами поставим», – сказал Виталий.

Украина – на 2 месте в группе С (13 очков). Впереди – решающий матч с Италией (20 ноября в немецком Леверкузене).