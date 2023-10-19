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  4. ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
Чемпионат Европы
19 октября 2023, 05:40 | Обновлено 19 октября 2023, 05:54
1386
1

ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч

Защитник сборной Украины объяснил шутки про свою голову

19 октября 2023, 05:40 | Обновлено 19 октября 2023, 05:54
1386
1
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко объяснил, почему партнеры по команде выводят его на поле, держась за его голову:

«Та это шутка такая. Не знаю, они думают, что это футбольный мяч, а не голова.

В «Эвертоне» говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч. Это шутки, это смешно, приятно, когда ты можешь принести какой-то позитив команде.

Они и вовсе говорили, что давай рядом с другими мячами поставим», – сказал Виталий.

Украина – на 2 месте в группе С (13 очков). Впереди – решающий матч с Италией (20 ноября в немецком Леверкузене).

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Источник ВЗбирна
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Комментарии 1
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AndiM
Добре, а тебе притягнуть в Україну і зразу в ТЦК.  Взагалі щось вони почали багато патякати після 2-3 більш-менш нормальних ігор. Але ви рєбятки напевно забули ,що ви одні з найгірших майже в кожній грі за клуб та й за збірну.
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