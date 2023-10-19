ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
Защитник сборной Украины объяснил шутки про свою голову
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко объяснил, почему партнеры по команде выводят его на поле, держась за его голову:
«Та это шутка такая. Не знаю, они думают, что это футбольный мяч, а не голова.
В «Эвертоне» говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч. Это шутки, это смешно, приятно, когда ты можешь принести какой-то позитив команде.
Они и вовсе говорили, что давай рядом с другими мячами поставим», – сказал Виталий.
Украина – на 2 месте в группе С (13 очков). Впереди – решающий матч с Италией (20 ноября в немецком Леверкузене).
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