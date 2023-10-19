Георгий БУЩАН: «Игра за клуб и сборную – совершенно разные эмоции»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал о важности матча 10-го тура квалификации Евро-2024 с Италией в группе С и поблагодарил болельщиков за поддержку:

«В футболе все возможно. Будет время подготовиться к Италии, главное, чтобы травмы обходили наших игроков. Тот матч будет решающим, приложим все усилия, чтобы добиться результата.

Насколько важна поддержка болельщиков на стадионе? Игра за клуб и сборную – совершенно разные эмоции. Когда ты выходишь на стадион во время поединка национальной команды и слышишь поддержку родных болельщиков, это придает тебе сил. Тебе хочется отдавать все ради результата».

Украина – на 2 месте в группе С (13 очков). Впереди – решающий матч с Италией (20 ноября в немецком Леверкузене).