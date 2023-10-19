Ворскла (Ж) – Рома (Ж) – 1:6. Два автогола Котик. Видео голов и обзор матча

18 октября состоялся ответный поединок 2-го предварительного этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд между клубами «Ворскла» (Украина) и «Рома» (Рим). Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «волчиц».

Лига чемпионов среди женщин. 2-й раунд квалификации

Ворскла (Украина) – Рома (Италия) – 1:6 [первый поединок – 0:3]

Голы: Козлова, 50 – Вьенс, 35, Латорре, 56, Ди Гульельмо, 58, 68, Котик (83, автогол, 88, автогол)

Видео голов и обзор матча: