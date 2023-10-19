Другие новости19 октября 2023, 01:39 | Обновлено 19 октября 2023, 02:14
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Ворскла (Ж) – Рома (Ж) – 1:6. Два автогола Котик. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации женской Лиги чемпионов
19 октября 2023, 01:39 | Обновлено 19 октября 2023, 02:14
28
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18 октября состоялся ответный поединок 2-го предварительного этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд между клубами «Ворскла» (Украина) и «Рома» (Рим). Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «волчиц».
Лига чемпионов среди женщин. 2-й раунд квалификации
Ворскла (Украина) – Рома (Италия) – 1:6 [первый поединок – 0:3]
Голы: Козлова, 50 – Вьенс, 35, Латорре, 56, Ди Гульельмо, 58, 68, Котик (83, автогол, 88, автогол)
Видео голов и обзор матча:
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