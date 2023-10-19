Георгий БУЩАН: «Будет время подготовиться к Италии»
Голкипер сборной Украины – о борьбе команды на финише отбора к Евро-2024
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от заключительного матча национальной команды в отборе к Евро-2024 со сборной Италии, который состоится 20 ноября.
«В футболе все возможно. Будет время подготовиться к Италии, главное, чтобы травмы обходили наших игроков. Тот матч будет решающим, приложим все усилия, чтобы добиться результата.
Насколько важна поддержка болельщиков на стадионе? Игра за клуб и сборную - совершенно разные эмоции. Когда ты выходишь на стадион во время поединка национальной команды и слышишь поддержку родных болельщиков, то это придает тебе сил. Тебе хочется отдавать все ради результата», – заявил Бущан.
В таблице группы С отбора к Евро-2024 лидирует сборная Англии, у которой 16 очков после 6 поединков. Украина на 2-й позиции с 13 пунктами после 7 матчей. За ней идет Италия, имея 10 очков после 6 игр.
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