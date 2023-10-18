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Англия
18 октября 2023, 23:03 | Обновлено 18 октября 2023, 23:37
365
0

Манор СОЛОМОН: «Убивают своих людей и обвиняют Израиль»

Израильский полузащитник – о ракетном ударе по больнице в Газе

18 октября 2023, 23:03 | Обновлено 18 октября 2023, 23:37
365
0
Манор СОЛОМОН: «Убивают своих людей и обвиняют Израиль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Манор Соломон поделился эмоциями после ракетного удара по больнице в секторе Газа.

«Убивают своих людей и обвиняют Израиль», – написал Соломон в Instagram.

Ракетный удар по больнице в Газе забрал сотни человеческих жизней. Израиль и группировка ХАМАС обвиняют в этой атаке друг друга.

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Источник Sport.ua
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