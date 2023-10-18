Манор СОЛОМОН: «Убивают своих людей и обвиняют Израиль»

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Манор Соломон поделился эмоциями после ракетного удара по больнице в секторе Газа.

«Убивают своих людей и обвиняют Израиль», – написал Соломон в Instagram.

Ракетный удар по больнице в Газе забрал сотни человеческих жизней. Израиль и группировка ХАМАС обвиняют в этой атаке друг друга.