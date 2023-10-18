Англия18 октября 2023, 23:03 | Обновлено 18 октября 2023, 23:37
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Манор СОЛОМОН: «Убивают своих людей и обвиняют Израиль»
Израильский полузащитник – о ракетном ударе по больнице в Газе
18 октября 2023, 23:03 | Обновлено 18 октября 2023, 23:37
365
0
Полузащитник английского «Тоттенхэма» Манор Соломон поделился эмоциями после ракетного удара по больнице в секторе Газа.
«Убивают своих людей и обвиняют Израиль», – написал Соломон в Instagram.
Ракетный удар по больнице в Газе забрал сотни человеческих жизней. Израиль и группировка ХАМАС обвиняют в этой атаке друг друга.
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