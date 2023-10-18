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  4. ВИДЕО. Шахтер провел первую тренировку под руководством Дарио Срны
Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 22:49 | Обновлено 18 октября 2023, 23:42
376
0

ВИДЕО. Шахтер провел первую тренировку под руководством Дарио Срны

Сессия прошла в Винниках Львовской области

18 октября 2023, 22:49 | Обновлено 18 октября 2023, 23:42
376
0
ВИДЕО. Шахтер провел первую тренировку под руководством Дарио Срны
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Донецкий «Шахтер» провел первую тренировочную сессию под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дарио Срны.

Тренировочная сессия проходила на спортивной базе в Винниках Львовской области.

Первый матч под руководством хорватского тренера «Шахтер» сыграет в субботу 21 октября, во Львове против черкасского «ЛНЗ» в 11-м туре Украинской Премьер-лиге.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Украинская Премьер-лига тренировка чемпионат Украины по футболу видео
Источник ФК Шахтер Донецк
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