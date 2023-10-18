ВИДЕО. Шахтер провел первую тренировку под руководством Дарио Срны

Донецкий «Шахтер» провел первую тренировочную сессию под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дарио Срны.

Тренировочная сессия проходила на спортивной базе в Винниках Львовской области.

Первый матч под руководством хорватского тренера «Шахтер» сыграет в субботу 21 октября, во Львове против черкасского «ЛНЗ» в 11-м туре Украинской Премьер-лиге.