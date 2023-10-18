Украина. Премьер лига18 октября 2023, 22:49 | Обновлено 18 октября 2023, 23:42
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ВИДЕО. Шахтер провел первую тренировку под руководством Дарио Срны
Сессия прошла в Винниках Львовской области
18 октября 2023, 22:49 | Обновлено 18 октября 2023, 23:42
376
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Донецкий «Шахтер» провел первую тренировочную сессию под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дарио Срны.
Тренировочная сессия проходила на спортивной базе в Винниках Львовской области.
Первый матч под руководством хорватского тренера «Шахтер» сыграет в субботу 21 октября, во Львове против черкасского «ЛНЗ» в 11-м туре Украинской Премьер-лиге.
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