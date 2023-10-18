При поддержке Свитолиной. Монфис успешно стартовал на турнире в Стокгольме
Француз добился успеха над более рейтинговым Фучовичем
Французский теннисист Гаэль Монфис (№140 АТР) на турнире АТР 250 в Стокгольме (Швеция) выяснил отношения с венгром Мартоном Фучовичем (№52 АТР).
Это была встреча первого круга. Монфис смог заявиться на турнир по защищенному рейтингу. Своему сопернику он значительно проигрывал в рейтинге. Несмотря на это, встреча завершилась победой Гаэля в трех сетах.
С трибун за встречей наблюдала жена Монфиса – украинская теннисистка Элина Свитолина. Компанию ей составляла мама мужа.
АТР 250 Стокгольм. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия) – 2:6, 6:2, 7:5
Во втором круге Монфис встретится с Филипом Мисоличем из Австрии.
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Петер Лундгрен опубликовал соответствующий снимок в своем Facebook