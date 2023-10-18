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ATP
18 октября 2023, 22:08 | Обновлено 18 октября 2023, 23:12
734
0

При поддержке Свитолиной. Монфис успешно стартовал на турнире в Стокгольме

Француз добился успеха над более рейтинговым Фучовичем

18 октября 2023, 22:08 | Обновлено 18 октября 2023, 23:12
734
0
При поддержке Свитолиной. Монфис успешно стартовал на турнире в Стокгольме
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№140 АТР) на турнире АТР 250 в Стокгольме (Швеция) выяснил отношения с венгром Мартоном Фучовичем (№52 АТР).

Это была встреча первого круга. Монфис смог заявиться на турнир по защищенному рейтингу. Своему сопернику он значительно проигрывал в рейтинге. Несмотря на это, встреча завершилась победой Гаэля в трех сетах.

С трибун за встречей наблюдала жена Монфиса – украинская теннисистка Элина Свитолина. Компанию ей составляла мама мужа.

АТР 250 Стокгольм. Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия) – 2:6, 6:2, 7:5

Во втором круге Монфис встретится с Филипом Мисоличем из Австрии.

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ATP Стокгольм Гаэль Монфис Элина Свитолина Мартон Фучович
Источник Sport.ua
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