Антонио КОНТЕ: «Жалею об уходе из «Ювентуса» после трех лет в команде»

Итальянский тренер Антонио Конте рассказал, о чем больше всего жалеет.

«Больше всего жалею об уходе из «Ювентуса» после трех лет в команде. Решил уйти, когда маленькие проблемы стали казаться большими», – рассказал Конте.

Последним местом работы 54-летнего Антонио Конте был английский «Тоттенхэм», в котором итальянец проработал почти два с половиной года и ушел 26 марта 2023 года.