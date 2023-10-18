Италия18 октября 2023, 21:03 | Обновлено 18 октября 2023, 21:05
342
0
Антонио КОНТЕ: «Жалею об уходе из «Ювентуса» после трех лет в команде»
Итальянский тренер – о том, о чем больше всего жалеет
18 октября 2023, 21:03 | Обновлено 18 октября 2023, 21:05
342
0
Итальянский тренер Антонио Конте рассказал, о чем больше всего жалеет.
«Больше всего жалею об уходе из «Ювентуса» после трех лет в команде. Решил уйти, когда маленькие проблемы стали казаться большими», – рассказал Конте.
Последним местом работы 54-летнего Антонио Конте был английский «Тоттенхэм», в котором итальянец проработал почти два с половиной года и ушел 26 марта 2023 года.
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