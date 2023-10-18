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Италия
18 октября 2023, 21:03 | Обновлено 18 октября 2023, 21:05
342
0

Антонио КОНТЕ: «Жалею об уходе из «Ювентуса» после трех лет в команде»

Итальянский тренер – о том, о чем больше всего жалеет

18 октября 2023, 21:03 | Обновлено 18 октября 2023, 21:05
342
0
Антонио КОНТЕ: «Жалею об уходе из «Ювентуса» после трех лет в команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Итальянский тренер Антонио Конте рассказал, о чем больше всего жалеет.

«Больше всего жалею об уходе из «Ювентуса» после трех лет в команде. Решил уйти, когда маленькие проблемы стали казаться большими», – рассказал Конте.

Последним местом работы 54-летнего Антонио Конте был английский «Тоттенхэм», в котором итальянец проработал почти два с половиной года и ушел 26 марта 2023 года.

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Ювентус Антонио Конте Серия A
Источник RAI Sport
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