Экс-футболист из Австрии выиграл покерный турнир и забрал $275 977

Бывший футболист из Австрии Марио Мосбек выиграл один из крупнейших онлайн-турниров по покеру – GGMillion$.

Победа принесла 27-летнему австрийцу $275 977.

Результаты финального стола GGMillion$:

Марио Мосбек (Австрия) – $275 977 Рамиро Петроне (Уругвай) $215 526 Дуко Гейвен (Нидерланды) – $168 317 Иван Лука (Аргентина) – $131 448 Фабрик Туиль (Марокко) – $102 656 Фаусто Тантилло (Италия) – $80 170 Йоханнес Стравер (Нидерланды) – $62 609 Павел Плешув (Молдова) – $48 895 Крис Рудольф (Германия) – $38 185.

В последний раз на футбольное поле Марио Мосбек выходил в составе австрийского клуба «Винер Нойштадт» в сезоне 2017/18.



