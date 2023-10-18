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18 октября 2023, 20:51 |
380
0

Экс-футболист из Австрии выиграл покерный турнир и забрал $275 977

Марио Мосбек вышел стал победителем GGMillion$

18 октября 2023, 20:51 |
380
0
Экс-футболист из Австрии выиграл покерный турнир и забрал $275 977
Twitter. Марио Мосбек

Бывший футболист из Австрии Марио Мосбек выиграл один из крупнейших онлайн-турниров по покеру – GGMillion$.

Победа принесла 27-летнему австрийцу $275 977.

Результаты финального стола GGMillion$:

  1. Марио Мосбек (Австрия) – $275 977
  2. Рамиро Петроне (Уругвай) $215 526
  3. Дуко Гейвен (Нидерланды) – $168 317
  4. Иван Лука (Аргентина) – $131 448
  5. Фабрик Туиль (Марокко) – $102 656
  6. Фаусто Тантилло (Италия) – $80 170
  7. Йоханнес Стравер (Нидерланды) – $62 609
  8. Павел Плешув (Молдова) – $48 895
  9. Крис Рудольф (Германия) – $38 185.

В последний раз на футбольное поле Марио Мосбек выходил в составе австрийского клуба «Винер Нойштадт» в сезоне 2017/18.

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