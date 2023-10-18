Другие новости18 октября 2023, 20:51 |
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Экс-футболист из Австрии выиграл покерный турнир и забрал $275 977
Марио Мосбек вышел стал победителем GGMillion$
18 октября 2023, 20:51 |
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Бывший футболист из Австрии Марио Мосбек выиграл один из крупнейших онлайн-турниров по покеру – GGMillion$.
Победа принесла 27-летнему австрийцу $275 977.
Результаты финального стола GGMillion$:
- Марио Мосбек (Австрия) – $275 977
- Рамиро Петроне (Уругвай) $215 526
- Дуко Гейвен (Нидерланды) – $168 317
- Иван Лука (Аргентина) – $131 448
- Фабрик Туиль (Марокко) – $102 656
- Фаусто Тантилло (Италия) – $80 170
- Йоханнес Стравер (Нидерланды) – $62 609
- Павел Плешув (Молдова) – $48 895
- Крис Рудольф (Германия) – $38 185.
В последний раз на футбольное поле Марио Мосбек выходил в составе австрийского клуба «Винер Нойштадт» в сезоне 2017/18.
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