Ливерпуль рискует надолго лишиться Робертсона
Защитнику может понадобиться операция
Защитнику «Ливерпуля» Эндрю Робертсону может понадобиться операция на плече. Ожидается, что восстановление после хирургического вмешательства займет от трех до четырех месяцев.
Ближайшие перспективы шотландца станет понятны в ближайшее время, когда будут получены результаты медицинского обследования игрока.
Напомним, Робертсон травмировал плечо в матче отборочного турнира к Евро-2024, в котором сборная Шотландии проиграла команде Испании со счётом 0:2. Робертсон был заменендо перерыва.
29-летний Эндрю Робертсон в нынешнем сезоне провел за «Ливерпуль» 8 матчей в АПЛ, отметился одним ассистом.
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