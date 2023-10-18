Калвин ФИЛЛИПС: «В ближайшее время решу по поводу своего будущего»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Калвин Филлипс рассказал, что будет решать относительно своего будущего в клубе.

«Знаю, что мне нужно играть матчи, выступать каждую неделю. В ближайшее время решу по поводу своего будущего в «Манчестер Сити». Хочу играть в футбол и как можно больше. За последние полтора года у меня не было такой возможности из-за травм и других факторов. Над этим нужно задуматься. К счастью, у меня будет шанс, но если нет – придется принять другие решения», – сказал Филлипс.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Сити» 27-летний Калвин Филлипс сыграл пять матчей.