Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Калвин ФИЛЛИПС: «В ближайшее время решу по поводу своего будущего»
Англия
18 октября 2023, 20:26 |
69
0

Калвин ФИЛЛИПС: «В ближайшее время решу по поводу своего будущего»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» – о своем настоящем и будущем

18 октября 2023, 20:26 |
69
0
Калвин ФИЛЛИПС: «В ближайшее время решу по поводу своего будущего»
Twitter (Фабриціо Романо). Калвин Филлипс

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Калвин Филлипс рассказал, что будет решать относительно своего будущего в клубе.

«Знаю, что мне нужно играть матчи, выступать каждую неделю. В ближайшее время решу по поводу своего будущего в «Манчестер Сити». Хочу играть в футбол и как можно больше. За последние полтора года у меня не было такой возможности из-за травм и других факторов. Над этим нужно задуматься. К счастью, у меня будет шанс, но если нет – придется принять другие решения», – сказал Филлипс.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Сити» 27-летний Калвин Филлипс сыграл пять матчей.

По теме:
Ливерпуль рискует надолго лишиться Робертсона
Джонни Эванс думал о завершении карьеры перед переходом в МЮ
Барселона нацелилась на нападающего Манчестер Сити
Калвин Филлипс Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
Футбол | 17 октября 2023, 23:59 5
Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией

Англия с победой над Италией решила задачу выхода в финальный раунд

Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Футбол | 17 октября 2023, 20:40 36
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина

Поединок состоится 17 октября в 21:45 по Киеву

Сергей СИДОРЧУК: «Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше»
Футбол | 18.10.2023, 16:27
Сергей СИДОРЧУК: «Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше»
Сергей СИДОРЧУК: «Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше»
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Футбол | 17.10.2023, 23:41
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Тарас МИХАЛИК: «Мудрик доказал, что умеет держать удар»
Футбол | 18.10.2023, 15:27
Тарас МИХАЛИК: «Мудрик доказал, что умеет держать удар»
Тарас МИХАЛИК: «Мудрик доказал, что умеет держать удар»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
17.10.2023, 10:40
Бокс
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:30 15
Футбол
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
16.10.2023, 21:23 68
Футбол
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
16.10.2023, 16:37 12
Футбол
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
17.10.2023, 23:45 132
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем