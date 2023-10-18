Олег ДАНЧЕНКО: «На 80 процентов я готов, но нужно работать над физикой»

Защитник луганской «Зари» Олег Данченко рассказал о своем возвращении после травмы и поделился мыслями перед ближайшими матчами.

– Во-первых, хочется узнать о твоем состоянии. В какой физической форме, по твоему мнению, ты сейчас находишься? Все-таки много не играл.

– Состояние стабильное, чувствую себя очень хорошо. На 80 процентов я готов, но еще предстоит проделать работу над физической подготовкой, потому что еще много матчей. Буду делать для этого все возможное.

– Ты сыграл после продолжительной паузы весь кубковый матч против «Мариуполя». Как оценишь себе эту игру и какие эмоции у тебя были?

– Игра складывалась очень хорошо, мы победили 1:0. Физически чувствовал себя очень хорошо. Этот соперник не очень комфортный, не Премьер-лига, но для физической активности было очень хорошо начать с этой команды.

– Впереди игра с «Оболонью», а также Лига конференций. Но ближайшая игра – с «Оболонью». Что можешь сказать о сопернике и твоих ожиданиях?

– Очень хорошая крепкая команда. Будет непросто, будет сражение, будем пытаться победить. Ожидание? Каждая игра дается очень тяжело, но побеждать и подниматься в турнирной таблице.

– По твоему мнению, за счет чего можно улучшить положение в турнирной таблице? Конечно, нужно побеждать, но в чем еще нужно добавить?

– Добавить нужно во всем – тактически, физически, ментально. Думаю, если будут эти компоненты – выиграем эту игру.

– По-твоему, нужно несколько побед подряд, чтобы поднять настроение?

– Да, я считаю, что две победы подряд в чемпионате было бы хорошо, если бы была психология и был дух победы.