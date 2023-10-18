Дарио СРНА: «Будет играть только тот, кто готов биться за эту футболку»
Исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера» выступил перед игроками
Исполняющий обязанности главного тренера донецкого «Шахтера» Дарио Срна выступил перед игроками перед первой тренировкой с мотивировочной речью.
«Сегодня хочу сказать, что я не Гвардиола. Знаю, что вам хочу и могу дать, и дам. Это верность, хорошая атмосфера и свобода. И будет играть только любящий, уважающий и готовый биться за эту футболку. Я вас уверяю. С этой минуты кто не будет бегать – меняю сразу. Я не буду меняться. Я буду смеяться, шутить с вами. Я такой какой есть. Но с сегодняшнего дня все должны понимать, что «Шахтер» – это «Шахтер». И если кто-нибудь не будет подходить, не будет доволен — у меня руки открыты, и я буду принимать решение. Пока я здесь, я буду принимать решение. Надеюсь, что мы найдем общий язык. Президент уже отправил сообщения всем, и с сегодняшнего дня начнем работать», – сказал Срна.
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