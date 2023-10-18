Дарио СРНА: «Будет играть только тот, кто готов биться за эту футболку»

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого «Шахтера» Дарио Срна выступил перед игроками перед первой тренировкой с мотивировочной речью.

«Сегодня хочу сказать, что я не Гвардиола. Знаю, что вам хочу и могу дать, и дам. Это верность, хорошая атмосфера и свобода. И будет играть только любящий, уважающий и готовый биться за эту футболку. Я вас уверяю. С этой минуты кто не будет бегать – меняю сразу. Я не буду меняться. Я буду смеяться, шутить с вами. Я такой какой есть. Но с сегодняшнего дня все должны понимать, что «Шахтер» – это «Шахтер». И если кто-нибудь не будет подходить, не будет доволен — у меня руки открыты, и я буду принимать решение. Пока я здесь, я буду принимать решение. Надеюсь, что мы найдем общий язык. Президент уже отправил сообщения всем, и с сегодняшнего дня начнем работать», – сказал Срна.