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Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 20:02 | Обновлено 18 октября 2023, 20:03
650
3

Дарио СРНА: «Будет играть только тот, кто готов биться за эту футболку»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера» выступил перед игроками

18 октября 2023, 20:02 | Обновлено 18 октября 2023, 20:03
650
3
Дарио СРНА: «Будет играть только тот, кто готов биться за эту футболку»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого «Шахтера» Дарио Срна выступил перед игроками перед первой тренировкой с мотивировочной речью.

«Сегодня хочу сказать, что я не Гвардиола. Знаю, что вам хочу и могу дать, и дам. Это верность, хорошая атмосфера и свобода. И будет играть только любящий, уважающий и готовый биться за эту футболку. Я вас уверяю. С этой минуты кто не будет бегать – меняю сразу. Я не буду меняться. Я буду смеяться, шутить с вами. Я такой какой есть. Но с сегодняшнего дня все должны понимать, что «Шахтер» – это «Шахтер». И если кто-нибудь не будет подходить, не будет доволен — у меня руки открыты, и я буду принимать решение. Пока я здесь, я буду принимать решение. Надеюсь, что мы найдем общий язык. Президент уже отправил сообщения всем, и с сегодняшнего дня начнем работать», – сказал Срна.

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Дарио Срна Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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DK1961
Серун: будет играть только тот, кто не откажется от принятия МОТИВИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА из моих рук
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+1
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zzg77
А такі є у складі Шахтаря!
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